"Un anno difficile, ma tutti uniti ce la faremo"

Ha scelto di divulgare un videomessaggio ai suoi concittadini la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo per l’inizio dell’anno, traendo un bilancio di quello appena chiuso e guardando al 2025 con coraggio per affrontare le sfide che riguardano soprattutto il mondo del lavoro. "Abbiamo chiuso un anno complicato e aperto un 2025 carico di aspettative. Quello che possiamo portarci come dote dell’anno che si è appena concluso è la consapevolezza che siamo una comunità forte e coesa, una comunità che sa reagire di fronte alle difficoltà, che difenderà la propria identità superando ostacoli e paure – ha detto -. Ci aspetta mesi in cui vedremo crescere la città, con opere pubbliche e con nuovi servizi ma in cui dovremo tracciare anche una nuova linea di sviluppo del nostro territorio. Sono sfide impegnative queste ma Fabriano ha sempre saputo trovare le energie migliori per fare della creatività e dell’innovazione la propria forza. E sarà così anche questa volta ma dipenderà da noi , dal contributo di ciascuno, da quanto sapremo fare squadra, essere uniti facendo prevalere le proposte sulle polemiche".

Tra vertenza Beko e chiusura Giano sono oltre 600 i posti di lavoro a rischio scomparsa in tutti i siti coinvolti, non solo a Fabriano. Per evitare questo ennesimo collasso occupazionale, per entrambe le vertenze stanno facendo fronte comune sindacati e istituzioni. "Il lavoro è dignità e futuro per Fabriano" è la scritta sullo striscione che impiegati e operai della Beko Europe Fabriano hanno appeso in piazza del Comune prima di Natale assieme alle sigle sindacali Fim-Fiom-Uil e alle autorità cittadine tra cui il sindaco. "Il primo pensiero dell’anno è ai cittadini più fragili, a chi vive questi giorni nell’incertezza, le famiglie dei lavoratori Fedrigoni e Beko. Noi saremo sempre al loro fianco e uniti anche ai sindaci degli altri comuni coinvolti, alle forze politiche, ai sindacati, alle associazioni di categoria, stiamo lavorando per intravedere soluzioni e futuro. Ringrazio ogni singolo cittadino per il contributo che apporta per far crescere la comunità, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, agli uffici comunali che sono il motore dell’attività cittadina, ai volontari, alle forze dell’ordine, al personale sanitario. Solo chi vola alto può raggiungere grandi traguardi. Che il 2025 sia all’altezza delle nostre aspettative".