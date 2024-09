Un centrale per l’Ancona. Dal Ravenna Magnanini

La rosa dell’Ancona si arricchisce di un nuovo elemento: mentre la squadra, agli ordini di mister Gadda, continua a preparare il debutto di domenica in campionato contro l’Isernia, la società ha ufficializzato ieri il nuovo innesto. Si tratta di Luca Magnanini, difensore centrale classe 2003 nell’ultima stagione in forza al Ravenna: Magnanini è quindi il quarto giocatore proveniente dalla compagine romagnola ad unirsi in biancorosso (dopo i vari Alluci, Boccardi e Sare) e ritroverà quel Massimo Gadda che lo aveva allenato in giallorosso già nella scorsa stagione. Nonostante i suoi 21 anni, Magnanini vanta già una consolidata esperienza in Serie D, visto che proprio a Ravenna ha giocato nelle ultime tre stagioni mettendo a referto cinquantaquattro presenze e un gol: ci sarà quindi anche lui tra i convocati per la gara di domenica al Del Conero, anche se con molta probabilità partirà dalla panchina. Un’occasione che la dirigenza dorica ha ritenuto troppo appetibile per lasciarsela scappare: proprio su queste colonne, nei giorni scorsi, avevamo scritto che, qualora si fossero presentate delle opportunità, il ds Tamai sarebbe prontamente intervenuto per provare a puntellare ulteriormente la rosa. Non è escluso che da qui al 26 settembre (giorno in cui è prevista la chiusura della sessione estiva del calciomercato), potremmo assistere ad altre operazioni in entrata, soprattutto se dovessero esserci le prime richieste di cessione da parte di giocatori scarsamente utilizzati. La firma di Magnanini arriva proprio nel giorno in cui la società ha annunciato che è stata superata quota mille abbonamenti: un traguardo per certi versi inaspettato, considerate le vicende societarie che avevano coinvolto la vecchia proprietà e che rischiavano di provocare un (forse definitivo?) disamoramento della città di Ancona nei confronti della propria squadra di calcio. La campagna è tutt’altro che conclusa: il club, oltre ad invitare chi non l’avesse ancora fatto, ha voluto ricordare che è ancora possibile sottoscrivere la propria tessera sulla piattaforma CiaoTickets, cliccando sull’apposita sezione "Abbonamento stagione 2024-2025 Ancona Calcio". Contestualmente, la società ha anche dichiarato che presso gli uffici della Pj Investigation del Palaprometeo, sarà aperta una biglietteria autorizzata per acquistare i tagliandi per domenica (quel giorno sarà aperta dalle 11 alle 16). Intanto è stata ufficializzata la terna arbitrale che dirigerà la sfida con l’Isernia: arbitra il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Filippo Todaro di Finale Emilia e Matteo Lauri di Modena.

Gianmarco Minossi