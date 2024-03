Un concerto tutto al femminile e con solo brani di compositrici

L’8 marzo è passato, ma gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ omaggiano il gentil sesso con un concerto tutto al femminile, intitolato "Variazioni su un tema: la Donna". Oggi (ore l8) sul palco del Teatro Sperimentale salirà infatti Le Pics Ensemble, formato da Giulia Carlutti (flauto), Irene Paglietti (oboe), Hilary Sdrigotti (clarinetto) Maria Erle (corno) Anna Bellini (fagotto), Anna Apollonio (violino), Valentina Russo (violino), Margherita Cossio (viola), Lisa Pizzamiglio (violoncello) e Valeria Liva (contrabbasso). A rendere ancora più ‘rosa’ l’evento c’è il fatto che il programma prevede tutti brani di compositrici: Marion Bauer (‘Concertino per oboe, clarinetto e archi’), Amy Beach (‘Tema e variazioni per flauto e archi’) e Louise Farrenc (‘Nonetto archi e fiati’). Un’occasione di ascolto rara e preziosa. Il doppio quintetto (archi e fiati) nasce nel 2020 per volontà di musiciste professioniste accomunate dalla voglia di mettersi in gioco, di trasmettere e far conoscere la musica da camera in una veste interamente al femminile. Forte è la spinta verso culture differenti. Lo scopo dell’ensemble è infatti quello di proporre programmi cameristici eterogenei, sia del passato che contemporanei, attraverso l’esplorazione di tutte le possibili combinazioni che questo organico permette.

Formato da musiciste che vantano collaborazioni con alcune delle più importanti realtà orchestrali e teatrali italiane e straniere, il decimino ha intrapreso da subito lo studio del repertorio originale per questa formazione e per organici inferiori come nonetti, ottetti e settimini, fino al quintetto fiati e al quintetto di archi, nonché trii e duetti, partecipando ad importanti festival e vincendo prestigiosi concorsi internazionali.

Gli Amici della Musica hanno anche pensato a un ‘regalo’ speciale. Alla biglietteria delle Muse si potrà acquistare un pacchetto di due concerti, quello odierno e quello del grande violinista Stefan Milenkovich con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, previsto mercoledì. Così facendo si avrà diritto allo sconto del 50 per cento sul biglietto intero, per un costo totale di soli 20 euro. Per informazioni: 07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.