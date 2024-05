Un disegnatore tecnico per studio di ingegneria

Un disegnatore tecnico. Data scadenza: 04/06/24. Codice offerta 442879/4. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Studio di ingegneria di Ancona ricerca 1 disegnatore tecnico. Mansioni: disegnare le rappresentazione grafiche del progetto ed elaborare il progetto di massima per il recupero di edilizia abitativa di fabbricati, esecuzione di rilievi, valutazione costi, redazione documentazione tecnica. Titolo di studio: geometra e/o ingegneria edile architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edili. Non iscritto all’albo professionale. Tirocinio extracurriculare retribuito - durata 6 mesi - tempo pieno. Il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Cv a: centroimpiegoancona. tirocini@regione.marche.it codice 442879/4.