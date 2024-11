Un evento per ribadire il no al Cpr in arrivo a Falconara

Laboratorio Falkatraz, Ambasciata dei diritti delle Marche e Centri sociali marchigiani promuoveranno, venerdì alle 21 nella zona Galleria tra le vie Bixio e Leopardi, un evento per ribadire il no al Centro di permanenza per i rimpatri nel territorio falconarese. "Sono da pochi giorni scaduti i termini delle indagini geognostiche, geofisiche e dei rilevamenti topografici presso l’ex caserma dismessa dell’Aeronautica militare – scrivono in una nota – e a breve il Ministero dell’Interno e Invitalia, che le avevano commissionate, insieme alla Prefettura di Ancona, dal 18 settembre scorso, ci auguriamo rendano pubblico l’esito". Di qui l’invito ad un momento di riflessione assieme all’avvocato Paolo Cognini dei Centri sociali Marche, da sempre in prima linea nelle vertenze che riguardano l’immigrazione, e Pierfrancesco Curzi, giornalista del Carlino, autore da freelance e per Il Fatto Quotidiano di numerose inchieste. Le associazioni avrebbero già in cantiere alcune proposte di mobilitazione per dicembre, a partire da un presidio ipotizzato per sabato 7 dicembre davanti alla Regione.