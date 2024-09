Un fine settimana tra Circus Lab e i comici di Zelig

A Numana il mese di agosto si chiude con un fine settimana ricco di appuntamenti che accontenteranno adulti e bambini. Si parte stasera in piazza del Santuario con Circus Lab e giochi in piazza, un evento che coinvolgerà bambini e ragazzi con lezioni di scuola d’arte circense, postazioni di giochi tradizionali, animazione e baby dance il tutto a cura della scuola d’arte circense Takimiri. Domani sul palco di piazza Miramare a Marcelli, per la rassegna della comicità Smile Numana, "Big Comedy Ring show", un format presentato da Beppe Braida in cui comici provenienti da Zelig, Colorado e Eccezionale Veramente si sfideranno per vincere la corona più ambita, ovvero le risate del pubblico. Uno show impostato come una puntata televisiva, dove ritmo, improvvisazioni e battute saranno gli ingredienti principali. Domenica, sempre in piazza Miramare, si svolgerà "Storia e Segreti delle Tartarughe", una serata ambientale a cura dei biologi della Fondazione Cetacea . Gli eventi iniziano alle 21.30.