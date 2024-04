Un francobollo dedicato al teatro storico di Suasa

Una miniserie di 5 francobolli (tutti validi per la posta ordinaria per l’Italia) è stata emessa e dedicata ai "teatri storici" (storici nel senso che vennero costruiti in età greco-romana). Si tratta dei seguenti teatri: 1) il teatro greco di Siracusa (il francobollo commemora altresì il 110.mo anniversario del primo ciclo di spettacoli classici dell’età moderna). Il teatro di epoca greca fu realizzato nel quinto secolo a.C.; 2) il teatro greco di Segesta (Trapani), realizzato tra il III e II secolo a.C.; anche in questo caso vi si svolgono spettacoli: 3) il teatro romano di Volterra (Pisa), realizzato nel primo secolo d.C.; 4) il teatro romano di Lecce la cui costruzione cominciò in età augustea ma è riemerso dopo gli scavi archeologici del secolo scorso; 5) conclude la serie l’anfiteatro romano di Suasa, realizzato nel primo secolo d.C. e ancora oggi usato per eventi culturali. Le vignette sono accomunate dalla stessa impostazione grafica che mostra, in alto a destra, una maschera.