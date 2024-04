Un garzone di cucina nel settore ristorazione

Scadenza: 22/04/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: garzone di cucina. Codice offerta 385307/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Telefono: 071/9959104. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Dpcm 27 settembre 2023 "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" - azienda del settore turismo/ristorazione con sede a Ostra (An) ricerca 1 aiuto in cucina per preparazione verdure, pulizia forni, lavastoviglie ecc., lavaggio piatti, lavaggio pentolame, stoccaggio stoviglie pulite. Conoscenza lingua italiana parlata. Assunzione a tempo determinato. Per candidarsi inviare il curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it indicando il riferimento n. 385307/2