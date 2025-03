Un laboratorio rap tra scrittura e canto alla Casa delle Culture

Da oggi a mercoledì 25 giugno la Casa delle Culture di Ancona, in via Miano, ospita un laboratorio rap dove potersi avvicinare a questa forma di scrittura e di canto, ma anche conoscere meglio la cultura hip hop e il modo in cui ha influenzato svariate generazioni sia a livello nazionale che locale. Il corso, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni, avrà come ‘docenti’ il rapper Luca Dub e Drugo, pioniere dorico della cultura hip hop. Il corso si terrà ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 17. Per ulteriori informazioni su costi e modalità di iscrizione: 3737660799 e info@casacultureancona.it.