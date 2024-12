Un Natale con neve e disagi. Problemi al traffico sulla Statale

Quella di ieri è stata la prima neve della stagione a Fabriano. Una forte bufera di neve ha colpito la zona in mattinata creando disagi alla viabilità lungo la strada statale 76, una delle principali arterie che collega la città con altre località delle Marche. Nel giro di poche ore l’intensa nevicata ha portato l’accumulo di circa 10 centimetri di neve sul suolo, mettendo alla prova automobilisti e squadre di soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento locale infatti sono intervenuti a diverse riprese ma mai segnalando gravi criticità. Difficoltà nelle frazioni soprattutto, come si verifica di solito in situazioni simili, ma nessun problema di grave entità è stato riscontrato. Una "poesia" bianca vista dall’alto, centro e frazioni sembrano addormentate sotto il manto di neve. La macchina comunale si è messa subito in moto per garantire il massimo supporto alla popolazione in caso di necessità. Dal punto di vista della circolazione ferroviaria, nessun problema al momento evidenziato mentre al valico di Fossato di Vico, il manto nevoso ha generato alcuni rallentamenti. A Sassoferrato e Genga le strade sono quasi tutte percorribili con gli accorgimenti del caso. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe comunque migliorare.