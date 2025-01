Un Natale da leoni: "Le vendite vanno bene"

Natale e Capodanno, la spiaggia di velluto chiude con il segno positivo su prenotazioni e consumi e ieri sono partiti i saldi invernali. Una scelta azzeccata quella del Capodanno in piazza Garibaldi, con spettacoli e dj set che hanno animato la serata dopo le 23: in attesa della festa, in molti hanno optato per cenare in un locale del centro storico per poi raggiungere la piazza a piedi, evitando così di ‘rischiare’ la patente, dopo il brindisi di mezzanotte. Sold out già parecchi giorni prima i locali presenti nel quadrato del centro storico, che per la gran parte proponevano un menù fisso a circa sessanta euro. Molti, per assicurarsi i clienti, hanno chiesto una caparra pari alla metà del prezzo della cena. Sold out anche i circoli, dove tanti hanno optato per trascorrere la serata con tanto di musica dal vivo o dj set.

È aumentato quest’anno il numero di persone che hanno deciso di fare acquisti in questo Natale, è aumentato anche l’importo che singolarmente andremo a spendere per i regali – spiega Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche Centrali e presidente regionale di Confcommercio Marche - Quest’anno dovremmo attestarci sui 210-215 euro a testa, quindi il dato è incoraggiante. Nella speranza che il 2025 concretizzi una ripresa un pochino più sostanziosa". Una boccata di ossigeno per i commercianti dovrebbe arrivare anche dai saldi invernali che quest’anno, per i negozi di abbigliamento potrebbero rappresentare finalmente la svolta: "Quest’anno la stagione è fortunatamente diversa – spiega la commessa di Game 7 Atlhetics Senigallia – abbiamo venduti capi invernali, mentre negli anni precedenti, complici le temperature miti anche in inverno, molti hanno atteso. Abbiamo notato anche una richiesta di abbigliamento tecnico da sci, cosa che non si vedeva dal periodo pre covid".

Voglia di vacanze invernali, ma anche di shopping, approfittando dei saldi invernali che ieri hanno preso il via: centro storico gremito fin dalle prime ore del mattino, nonostante i negozi, soprattutto quelli di abbigliamento, sono sempre meno. "La concorrenza con il web è spietata – conclude Bramucci – ma anche il caro affitti sicuramente non aiuta. E poi ci sono le grandi catene e i centri commerciali dove si trova un po’ di tutto senza doversi spostare. Quest’anno il centro di Senigallia, grazie anche alle numerose attrazioni messe in campo dall’Amministazione è stato sempre molto frequentato, il bilancio riguardo al Natale e positivo, speriamo che si prosegua sulla stessa linea anche con i saldi".