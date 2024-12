Un "palazzo" di tre piani a spasso in porto

Un palazzo di tre piani ‘a spasso’ per il porto. È successo nella mattinata di ieri nella zona del Porto Antico dove le operazioni e la viabilità hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio trasporto eccezionale. Un pezzo gigante di una nave in corso di realizzazione all’interno dello stabilimento Fincantieri è stato trasportato con grandissima maestria dal personale addetto fino all’interno del cantiere navale attraverso manovre delicatissime. La sezione della nave in fase di realizzazione era stata caricata sopra un mezzo speciale in grado di trasportare carichi straordinari come quello in cui ci siamo imbattuti ieri mattina. Le manovre, davvero al centimetro per non causare danni, sono state pazienti, ma al tempo stesso risolute grazie alla piena dimestichezza dei tecnici impegnati. Ci sono stati dei lievi disagi per la circolazione, specie quando il blocco è stato manovrato sapientemente per entrare all’interno del cantiere, dopo le manovre all’altezza della rotatoria dello stabilimento. Alla fine la sezione è entrata nell’area del cantiere per essere trasportata nella zona di assemblaggio.