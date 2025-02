Un parco intitolato a don Mariano Montali

"Un altro passaggio importante si è concluso. C’è stato un grande lavoro di preparazione che il professor Luigi Tonelli ha svolto accuratamente. Il passo successivo è stato quello di ricordare don Mariano Montali e presentarlo in un certo modo alla comunità. Abbiamo costruito un progetto che oggi, con l’intitolazione di un’area verde a don Mariano, fa ancora un passo in avanti. Come associazione siamo felicissimi di poter contribuire alla realizzazione di questi progetti perchè fanno bene al territorio e a chi lo vive".

Parole del circolo Acli di Castelferretti, dopo la decisione della Giunta comunale di intitolare il parchetto tra le vie Aleardi e Ungaretti allo storico sacerdote che, agli inizi del Novecento, cambiò per sempre i connotati della frazione, portando presidi e servizi a tutt’oggi in funzione. Dall’Acli anche un ringraziamento all’amministrazione e all’assessore Marco Giacanella "per aver portato avanti la nostra richiesta", nient’altro che la richiesta di un’intera comunità. Don Mariano Montali verrà commemorato con una targa, proprio in quello spazio di Castelferretti dove attualmente giocano i bambini e si ritrovano le famiglie.