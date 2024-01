Un programmatore informatico e teleassistenza

Un programmatore informatico. Data scadenza: 04/02/24. Codice offerta 527518/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. Società informatica di Jesi ricerca 1 programmatore informatico. Mansioni: programmazione e debug di software gestionale proprietario, sviluppo e debug di software ad hoc su misura, teleassistenza per risoluzione problemi al cliente. Titolo di studio richiesto: perito informatico. Conoscenze informatiche: sistema operativo Windows, visual studio, visual basic 6.0 e.net, microsoft sql server. Preferibile età compresa tra 20 e 30 anni (non compiuti). Richiesta patente b (autominito/a). Tipologia contrattuale: apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (9-13 / 15-19). Per candidarsi inviare il curriculum a info@creasoft.it o contattare il n° 073185016.