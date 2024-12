Un sopralluogo per il restyling

Una passeggiata-sopralluogo per immaginare la "rigenerazione" del viale della Vittoria. L’iniziativa è andata in scena ieri mattina ed è stata suggerita e condotta dal gruppo di ricerca della scuola di ateneo di architettura e design dell’Università di Camerino, incaricato dal Comune di gestire il "processo partecipativo del Viale". Un momento di incontro con comitati di quartiere, associazioni, rappresentanti dei commercianti (ben 150 quelli che si affacciano sul viale), centro culturale islamico e altri. Tra le richieste, quelle di zone ciclopedonali, attenzione ai pedoni e limitazioni al traffico oggi piuttosto intenso. "L’obiettivo – spiega l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni – è quello di iniziare a rilevare criticità, condividere esperienze e scambiare prime informazioni su un luogo così importante per la città di Jesi, in funzione della costruzione di un processo partecipativo più ampio, che si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà la comunità a più ampio raggio. Dobbiamo tirare fuori tutte le problematiche per capire la giusta cura". "Un progetto che ha bisogno di tempo e respiro – conclude –, ma se non si interviene la situazione si va deteriorando sempre più". sa. fe.