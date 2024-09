Un viaggio nella musica al Pif. C’è il "Paganini del contrabbasso"

Giornata ricca di concerti al PIF - Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. Si comincia alle ore 17 nel Salone degli Stemmi del Comune, dove si esibiranno Ezio Ghibaudo e Natania Hoffman, un duo straordinario che unisce la fisarmonica e il violoncello, offrendo un’esperienza sonora unica che spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Ghibaudo è rinomato per la sua versatilità nella fisarmonica classica, mentre Hoffman incanta il pubblico di tutto il mondo con le sue esibizioni appassionate al violoncello.

A seguire (ore 18) in piazza della Repubblica toccherà al fisarmonicista Jure Tori, noto per le sue melodie evocative e poetiche, il quale sarà affiancato dal contrabbassista austriaco Wolfram Derschmidt. Un evento unico che unisce sonorità jazz e folk in un viaggio musicale emozionante e coinvolgente. Nella stessa location, alle ore 19, si potrà ascoltare Romeo Cooperfisa e il suo gruppo, che portano in scena una performance dinamica capace di unire musica tradizionale e moderna.

Grande evento in serata (ore 21.30) al Parco delle Rimembranze, dove è atteso ‘il Paganini del contrabbasso’. Così è stato definito Renaud Garcia Fons, il quale presenterà ‘Le Vie Devant’, un viaggio sonoro che fonde jazz, flamenco e musica mediterranea. Garcia Fons si presenta con il suo trio, che lo vede accompagnato da David Venitucci alla fisarmonica e da Jean Luc di Fraya alle percussioni e alla batteria. Il celebre contrabbassista francese è noto per il suo virtuosismo senza pari e la sua capacità di fondere diverse tradizioni musicali in un’unica, straordinaria esperienza sonora. Il repertorio proposto in "Le Vie Devant" è una celebrazione delle diverse strade musicali percorse da Garcia Fons nel corso della sua carriera, un viaggio che porta il pubblico attraverso paesaggi sonori ricchi di sfumature e contrasti, dove ogni brano è una scoperta, un nuovo sentiero da esplorare.

L’equilibrio tra composizione e improvvisazione è il cuore pulsante di questo progetto, dove ogni musicista contribuisce con la propria visione e sensibilità, creando un dialogo continuo e vibrante. Ultimo live in piazza della Repubblica (ore 22.30). Si tratta di "PIF on Folk’, una serata dedicata alla musica folk con due straordinari gruppi; Trad Plus Duo, con Mattia Console al violino e Andrea Capezzuoli all’organetto e voce, e Balarù, che porta sul palco le tradizioni musicali piemontesi e il balfolk europeo.