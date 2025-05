Un weekend di rievocazioni

Un fine settimana dedicato al Palio di San Floriano. Dopo l’antipasto dello scorso weekend, da giovedì la città si è tuffata nell’atmosfera unica della rievocazione storica e, tanto oggi quanto domani, sono attesi importanti appuntamenti tra taverne, spettacoli itineranti, cortei, mostre, giochi medievali, esibizioni, gare e convegni, senza dimenticare i due nuovi gemellaggi con Trevi e Torremaggiore. Il tema di quest’anno è una ‘Festa imprevedibile’. Dalle 10 alle 24 sarà aperto il mercatino medievale in piazza della Repubblica. Dalle 12 l’apertura delle taverne e, dal pomeriggio fino a sera, gli artisti di strada nel cuore di Jesi. Alle 17.15 odierne, l’atteso corteo con i sindaci della Vallesina, la Regione Marche e la partecipazione dei gruppi ospiti da piazza Pergolesi a piazza Federico II. Alle 17.45, proprio in piazza Federico II sono in programma il privilegio, i discorsi delle autorità, l’abbinamento degli arcieri con i Comuni, il ringraziamento dei gruppi ospiti, la premiazione del 12esimo concorso piatto tipico e l’assegnazione del premio San Floriano. Alle 18.30, in Cattedrale, la consegna del cero e la benedizione alla città da parte del vescovo di Jesi. Da ricordare quello delle 21.45 in piazza Colocci, con la gara di tiro con l’arco storico con i rappresentanti dei Comuni valido per l’assegnazione del Palio.