Una cartolina rovinata ancora dalla sciatteria

Dicono: è solo erba alta. Rispondono: sì, ma in un luogo iconico come Portonovo. Dicono: sicuramente la taglieranno prossimamente. Rispondono: già, peccato però che siamo a metà giugno e non è certo un bel biglietto da visita per i turisti già numerosi. Ecco il siparietto ascoltato ieri proprio sul belvedere della baia, spesso scelto per selfie ricordo. Ieri di selfie se ne potevano fare pochi considerata l’altezza a cui è arrivata la vegetazione fuori controllo come potete vedere nella foto qui a fianco. Insomma, una cartolina rovinata dalla solita sciatteria. Neanche le imminenti Regionali sono riuscite nel miracolo di trovarsi pronti a questa stagione. E chissà cosa ne pensa il governatore Acquaroli già in campagna elettorale...