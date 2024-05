Una città dedicata alla scienza. Prende il via il festival Fosforo con incontri, proiezioni ed eventi

La spiaggia di velluto è pronta ad accogliere una nuova edizione di Fosforo, la festa della scienza che si svolge in città per la quattordicesima volta. "Una fiera, una festa, un incontro, una serie di eventi per dare stimoli e ribaltare luoghi comuni", spiegano gli organizzatori annunciando il programma di questa edizione 2024, da domani, giovedì 23 maggio, a domenica 26. In arrivo oltre 200 eventi tra laboratori per le scuole, incontri, show e mostre che trasformeranno Senigallia in una città della scienza dimostrando sempre più che la cultura e la scienza a portata di mano hanno un appeal indiscusso.

Previsti palchi in piazza Roma, piazza Del Duca, teatro La Fenice, Biblioteca Antonelliana, Rocca Roveresca, Galleria Expo-Ex, Rotonda a mare. Si parte domani con i primi eventi: il tema di questa edizione è "Umano e Artificiale". Alle 17 di domani in piazza Del Duca, Luca Dori dell’Associazione culturale Next tratterà di "Safety First" un viaggio avvincente attraverso la produzione, la propagazione e gli impatti delle onde sismiche su strutture ed edifici. Un’esperienza coinvolgente che porta alla luce la complessità e i rischi connessi a queste forze naturali. Alla stessa ora ma in Piazza Roma "In cucina con mamma Alex" di Alessandra Evrard: "Immaginate di poter risparmiare tempo, denaro ed energie mettendo in tavola piatti sani e colorati in meno di 15 minuti rispondendo alla domanda Oggi che cosa mangiamo?". L’autrice presenta il suo primo libro. Previsti anche film a tema scientifico come il pluripremiato Oppenheimer, che sarà proiettato venerdì alle 17.45 al cinema Gabbiano mentre sabato alla Fenice alle 21.30 Luca Perri parlerà di quanto, proprio il film, abbia rappresentato correttamente, o meno, la figura di Oppenheimer.

Andrea Pongetti