Una città più verde: un bando per nuovi progetti

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare le domande per accedere al bando a sportello “Costruiamo insieme una città più verde” che ha l’obiettivo di implementare il verde urbano e periurbano nella città di Ancona “attraverso un approccio aperto e partecipato”. Il bando, presentato nel gennaio scorso alla cittadinanza, è una opportunità messa in campo a seguito di un finanziamento della Fondazione Cariverona per il progetto CLIMA2024 gestito dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Ancona. Grazie alla dotazione di un fondo di 170mila euro chi intende proporre un progetto di microforestazione può aspirare ad un co-finanziamento al progetto pari al 50% o 80% fino ad un massimo contributo di 10.000 euro a progetto. E’ possibile presentare più progettualità, per un massimo contributo concedibile di 20mila euro per ciascun richiedente. Dopo il lancio del bando, gli uffici comunali sono stati contattati da più interessati (cittadini in forma aggregata , soggetti del Terzo Settore, operatori economici di vario tipo e stakeholder locali) ai quali hanno messo a disposizione un servizio di affiancamento per definire le proposte progettuali. Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2025, per una prima finestra, e poi, a partire da ottobre 2025 fino al termine di febbraio 2026, per una seconda finestra.