Una domenica tra concerti e feste

Una giornata ricca di musica, ma non solo, ad Ancona e dintorni. Ad animare un intero quartiere e una frazione saranno la ‘Fiesta latina’ dell’International Street Food al Piano e ‘Anteprime Gallignano’.

In corso Carlo Alberto ci si potrà divertire e soddisfare il palato. Vari truck proporranno eccellente cibo di strada tipico delle cucine dell’America Latina, birre cocktail e long drink di eccellenza, italiani e non. A far ballare il pubblico sarà la travolgente musica di alcuni gruppi caraibici. Grazie ad ‘Anteprime Gallignano’, ogni angolo della frazione ospita eventi legati all’arte, alle performance, all’artigianato, alla musica, alla danza, alla fotografia, alla grafica e al design. Il ‘castello’ da due giorni si è trasformato in un grande palcoscenico a beneficio di residenti e visitatori, che magari lo potranno scoprire immergendosi in un’atmosfera unica.

Gli espositori-artisti presenti saranno ben trentaquattro. Tra gli eventi musicali spiccano ‘La festa celtica’ di Beltane (ore 18), l’esibizione dell’Insolito Vocal Duo, alle prese con le più belle canzoni tratte da famosi film (ore 20.30) e il tributo agli Yellowjackets degli Yellowtech.

Alla Gelateria Food & Drink Piazza Diaz 7 (ore 20) il Veronica Key Three0 proporrà grandi successi di ieri e di oggi, interpretati dalla voce della popolare cantante. Nel vicino Caffè Djana la musica comincerà a risuonare alle ore 13 con il live della coppia composta dalla cantante Alessandra Gallicchio e dal tastierista Ricky Burattini.

Non è ad Ancona, ma si presenta come un appuntamento di alto livello il concerto che Black Snake Moan terrà alle ore 17.30 presso La Cima, in via Monte Conero a Sirolo. E’ il progetto ‘one man band di Marco Contestabile, che affonda le radici nelle atmosfere del blues e del rock psichedelico, progetto sviluppato tra l’evocazione sonora e quella spirituale.

Il cantante e musicista toscano, noto e apprezzato a livello nazionale e internazionale, suona chitarra e batteria, e anche grazie a un timbro vocale ‘importante’ sa accompagnare l’ascoltatore in intensi viaggi interiori e spirituali attraverso un immaginario psych-western. Nel 2017 pubblica il suo primo LP ‘Spiritual Awakening’ e ottiene i primi riconoscimenti nei concorsi di Arezzo Wave Love Festival e MEI di Faenza.

Seguono tour e partecipazioni a festival europei come ESNS Groningen, MIL Lisbona, MAMA Parigi, Sziget Festival Budapest, Rome Psych Fest e Mojo Station Blues.