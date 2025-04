Una fiaccolata contro la violenza di genere

Una fiaccolata "per dire basta alla violenza di genere", in un momento storico "in cui la violenza contro le donne continua a mietere vittime e a richiedere attenzione e azioni concrete". Lo scrivono gli organizzatori della manifestazione che si terrà lunedì alle 21 a Jesi, con partenza dall’Arco Clementino e arrivo in piazza della Repubblica.

"Nel nostro Paese le donne continuano a morire per mano di uomini che dicevano di amarle – si legge in una nota –. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nei primi due mesi del 2025 si sono già registrati sei femminicidi. E dall’8 marzo al 2 aprile, in appena tre settimane, altre cinque donne sono state uccise da un uomo. Non solo le donne muoiono per mano maschile, ma anche le persone trans. Infatti, l’Osservatorio sulla violenza di genere indica che il numero totale dei femminicidi lesbicidi trans*cidi nel 2025 sono 24".

Nel territorio di Jesi, ricordano i promotori della fiaccolata, "dal 2007 ad oggi lo Sportello anti violenza ‘Casa delle Donne’ ha accolto e sostenuto oltre 600 donne e giovani donne nel loro personale percorso di consapevolezza e uscita dalla violenza maschile".

La fiaccolata, patrocinata dal Comune, è promossa da alcuni giovani. Hanno aderito oltre 30 realtà territoriali.