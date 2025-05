Una mostra evento contro il bullismo

A seguito dell’escalation di violenza e fenomeni di bullismo che sta emergendo come tema sempre più ricorrente tra i giovanissimi, l’Amministrazione comunale di Fabriano e Seven Art srl hanno realizzato una mostra-evento per unire l’arte al sociale e sensibilizzare le nuove generazioni. Tanti gli interventi ieri a teatro nell’ambito dell’evento "Lasciami volare" alla presenza di tanti studenti dei tre plessi dell’istituto "Edgardo Mannucci" accompagnati dagli insegnanti e del dirigente scolastico Luca Serafini. Sono intervenuti poi il giudice Sergio Cutrona, presidente del Tribunale dei minorenni nelle Marche, Alessandro Colombo, coaching e formatore di livello nazionale. La seconda parte della mattinata è stata dedicata a una tavola rotonda.