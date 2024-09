Una pedalata per le due vittime di Senigallia

Sarà un ottobre ricco di appuntamenti per il nostro ciclismo. Il terzo Scarponi Day andrà in scena il 26 e 27 ottobre. Il sabato la cena solidale con la presenza di Giuseppe Martinelli, Giulio Pellizzari e Gilberto Simoni, rispettivamente direttore sportivo e campioni attuali ed ex del ciclismo nel ricordo dell’Aquila di Filottrano. Sabato 26 appuntamento all’Ostello Settecolli a Filottrano dove alle ore 18 ci sarà l’assemblea dei partecipanti della Fondazione e alle 20.30 la cena di raccolta fondi, aperta a tutti su prenotazione, con la presenza di ospiti e sostenitori (contributo di 50 euro a sostegno dell’attività della Fondazione, per info 347 592 9666 oppure info@fondazionemichelescarponi.com). L’indomani, domenica 27, alle ore 9.30, tutti in bici alle Sorgenti Gorgovivo di Serra San Quirico per salire in gruppo sulla Castelletta, la cima Scarponi, "per mettere un unico piede a terra contro la violenza stradale, nel ricordo di Michele e di tutte le vittime sulla strada". Ad accogliere il gruppo un ricco ristoro e la salita della Castelletta chiusa al traffico. Quella Castelletta dove si è allenato di recente rendendo omaggio proprio al monumento dedicato all’Aquila filottranese, Giulio Pellizzari che due giorni fa è stato protagonista nel mondiale under 23. Prima dello Scarponi Day, domenica 13 ottobre, alle 11 e 30 in Piazza della Libertà a Senigallia in programma la manifestazione SicurinBici, un biciraduno e una pedalata dal centro al quartier Ciarnin a due mesi dal terribile ed ennesimo incidente mortale dove persero la vita sull’Adriatica due ciclisti, Sara Ragni e Marco Torcianti (nella foto). Il tutto per chiedere sicurezza per i ciclisti.