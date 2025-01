Una perla in acciaio e alluminio firmata Crn. E’ un superyacht

La nuova nave da diporto dislocante in acciaio e alluminio, completamente custom firmata Crn, è stata varata giovedì ad Ancona alla Ferretti Group Superyacht Yard: M/Y Amor à Vida ha ricevuto il battesimo dell’acqua con una cerimonia privata e molto sentita. Precedentemente conosciuta come Project Maranello, M/Y Amor à Vida, 67,55 metri di lunghezza fuori tutto, 11,80 metri di baglio e 1450 Gt, unisce il know-how e la qualità progettuale e costruttiva di Crn alla creatività dello studio di architettura Nuvolari Lenard, che ha curato sia gli esterni e che gli interni del superyacht. La brokerage house Moran Yacht & Ship ha avuto un ruolo chiave come rappresentante armatore e project management team per il cliente. Questo ruolo continua durante le fasi di costruzione, dalla verifica tecnica, ispezione e accettazione, fino alle attività di project management, alla supervisione in loco e al supporto per il coordinamento delle ditte esterne. Il risultato è uno yacht su misura, di 67 metri, in acciaio e alluminio, che si sviluppa su sei ponti e ospita fino a 12 persone e 17 membri dell’equipaggio. Lo stile degli esterni di M/Y Amor à Vida è elegante, caratterizzato da linee aerodinamiche, tese, fluide e potenti. È dotato di un sistema di propulsione ibrida all’avanguardia che permette di efficientare il consumo di carburante sia dei motori principali che dei generatori, migliorando anche il comfort degli ospiti durante la navigazione. È caratterizzato da un sistema di recupero del calore che ottimizza la gestione dell’acqua calda per le piscine e per il sistema idraulico, con l’obiettivo di ridurre l’impatto energetico e i costi, e garantisce un servizio rapido ed efficiente. Nei prossimi mesi il superyacht continuerà le fasi di allestimenti interni ed esterni, collaudi e prove a mare fino a consegna nave prevista in primavera.