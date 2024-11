Una Vigor rilanciata. Ma ora c’è la Coppa

Due vittorie di fila in campionato hanno rilanciato la Vigor. Pesaresi e compagni però non hanno molto tempo per recuperare le energie visto che già domani pomeriggio sono attesi dal turno di Coppa in casa della Samb. Settimane intense, ma finalmente positive come ricorda Christian Romagnoli direttore operativo del club di Senigallia.

"È stato un periodo condizionato da alti e bassi, purtroppo non è stato un ottobre memorabile, ma ci stiamo risollevando – dice Romagnoli -. Contro Civitanovese e Termoli abbiamo ritrovato il sorriso, ed in tutta onestà ne avevamo un gran bisogno: vincere è sempre la miglior medicina per superare i momenti più più delicati. Detto ciò le difficoltà riscontrate nel mese scorso non sono solo frutto di nostri demeriti, abbiamo affrontato squadre molto forti, ciò testimonia l’alto livello di questo campionato che a mio avviso rimarrà equilibratissimo fino alla fine".

Rimane solo una domanda che, per il momento, non ha trovato risposta: chi sarà l’attaccante che andrà a sostituire Federico Alonzi? È possibile che il club attenderà la prossima finestra di mercato, ma non si possono escludere colpi di scena.

"Stiamo monitorando vari profili, ma con questo Pesaresi dormo sonni tranquilli – rimarca Romagnoli -. "Siamo in fase di valutazione, di certo Denis ha bisogno di un po’ di respiro. Serve pazienza, non possiamo vivere la ricerca di un nuovo attaccante con ansia, detto ciò capisco l’impazienza dei tifosi, lo sono anche io, e vorrei sempre il meglio per la Vigor, ma dobbiamo tenere in considerazione due aspetti cruciali: il budget che deve essere sempre rispettato e l’equilibrio all’interno dello spogliatoio. Abbiamo un gruppo meraviglioso, è fondamentale mantenere un clima sereno quindi oltre alle qualità tecniche, il nuovo profilo dovrà inserirsi al meglio".

Mercoledì alle 14:30 la Vigor dovrà far visita alla lanciatissima Samb, fresca del successo di misura contro l’Ancona. Un appuntamento proibitivo, ma utile per tenere alta la concentrazione. "Giocare contro la Samb è sempre stimolante – conclude Romagnoli -. In quello stadio, contro un avversario forte ed in grande forma. Sarà dura, ma ce la giocheremo: l’obiettivo è vincere sempre, non è assurdo pensare ad un turnover, tuttavia sarà il mister a decidere la strategia migliore".

Ed a proposito di Samb, ecco le informazioni che i tifosi senigalliesi aspettavano in merito alla vendita dei biglietti. La prevendita è attiva in tutti i punti Vivaticket e nel sito www.ussambenedettese.it alla sezione "Ticket". A Senigallia è possibile accaparrarsi il tagliando nella Tabaccheria Sabbatini in via Pierelli19 oppure al Club Viaggi in via Mercantini 5.

La vendita per il settore ospiti (Curva Sud) sarà attiva fino alle 19 di oggi. Sarà possibile acquistare i biglietti anche per la Tribuna Centrale, si ricorda che sono necessari i dati anagrafici completi (cognome, nome, data e luogo di nascita), inoltre la biglietteria ospite dello stadio rimarrà chiusa il giorno della gara. I prezzi per il settore ospiti sono di 6 euro per il biglietto l’intero ed 1 euro e 50 centesimi per gli under 12, per entrambe le categorie sono compresi i diritti di prevendita.

Nicolò Scocchera