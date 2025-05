Compostaggio a casa, arriva l’attrezzatura

Alle famiglie che dispongono di un’area verde a uso esclusivo, Marche Multiservizi Falconara – in accordo col Comune – consegnerà (gratuitamente e fino a esaurimento scorte) l’attrezzatura necessaria e una guida con le istruzioni per diventare esperti di compostaggio. E produrre da sé compost, appunto, che diventa concime naturale per arricchire il terreno e il terriccio dei vasi.

La compostiera, infatti, raccoglie materiale organico come residui dei pasti, scarti di cibo e dell’orto, l’erba del prato, il fogliame e la cenere della legna. Una volta spezzettato e accuratamente rimescolato, è riutilizzabile come fertilizzante organico a uso personale. Sarà possibile prenotare le compostiere gratuite a partire da lunedì, e fino al 24 maggio, chiamando il numero verde di Mms Falconara 800894404.

‘Composta Tu!’ è il claim della campagna di comunicazione per incentivare la pratica del compostaggio domestico tra i cittadini. Attraverso un messaggio semplice e diretto, la campagna mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di gestire in modo sostenibile i rifiuti organici, trasformandoli in compost direttamente a casa, con l’uso di compostiere fornite in via gratuita.

L’iniziativa vuole inoltre sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, rafforzando la consapevolezza e diffondendo comportamenti virtuosi nella vita quotidiana. Infine l’autocompostaggio favorisce il contatto con la natura, perché incentiva il ritorno a pratiche green, come la cura dell’orto o del giardino, attraverso il riutilizzo del compost prodotto. Non meno importante, compostare fa bene anche alla bolletta. Perché l’amministrazione comunale riconosce un incentivo economico per farlo, che si traduce in uno sconto sul servizio di igiene ambientale: la compostiera dà diritto a una riduzione sulla Tari del 10 per cento sulla parte variabile.