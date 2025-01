Un’auto fuoristrada a Varano. Ragazza ferita a Ostra Vetere

Ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per due incidenti stradali: il primo nella frazione di Varano, nel comune di Ancona, e il secondo a Ostra Vetere , in via Crocefisso. dov’è rimasta ferita una ragazza di 20 anni.

Nel primo episodio, la squadra di Ancona ha messo in sicurezza un’auto uscita fuori strada e ha affidato il conducente alle cure del personale sanitario del 118. Nel secondo intervento, la squadra di Senigallia ha estratto la ragazza dall’abitacolo di un’auto ribaltata, utilizzando attrezzature specifiche, In entrambi gli eventi erano presenti i Carabinieri per i rilievi.

Foto sopra: Varano