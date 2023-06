Un’estate tutta jazz con Fresu, Bosso e Rava

di Raimondo Montesi

Per i suoi 50 anni consecutivi di vita e attività ‘Ancona Jazz’ si regala, e regala al pubblico, un’eccezionale edizione del suo festival. Sul palco della Mole Vanvitelliana saliranno tra gli altri Fabrizio Bosso, Paolo Fresu ed Enrico Rava, i più grandi trombettisti italiani, protagonisti dal 3 al 6 luglio dell’Ancona Jazz Summer Festival. In mezzo secolo di attività l’associazione ha portato nelle Marche star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey, Lionel Hampton e molti altri. L’edizione del cinquantennale avrà inizio con il festival, diretto come sempre da Giancarlo Di Napoli, e si concluderà a marzo. Alla Mole ci sarà anche la Colours Jazz Orchestra, con il progetto originale, unico in Italia, "Mad Thad", dedicato agli arrangiamenti del trombettista statunitense Thad Jones in occasione del "100th Birthday Anniversary", che vedrà ospite Alex Sipiagin alla tromba e flicorno con la direzione del maestro marchigiano Massimo Morganti. Continua così a restare immutata, la peculiarità più evidente di Ancona Jazz, sempre coerente nell’arco dei suoi 50 anni di vita: l’attenzione e il rispetto del linguaggio jazzistico nella sua completezza, dalle origini alla contemporaneità, senza preclusioni se non quella dell’alto valore dei musicisti ospitati. Molti altri eventi sono previsti nel ricco cartellone estivo del festival, ad Ancona e in altre città.

Sarà la tromba di Fabrizio Bosso, lunedì 3 luglio, ad inaugurare le serate dei grandi concerti del cinquantennale nello splendido scenario della Mole. Con lui sul palco Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Il giorno dopo toccherà alla Colours Jazz Orchestra, mentre il 5 luglio a esibirsi sarà l’atteso e acclamato duo con Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e il cubano Omar Sosa ( pianoforte, tastiere e effetti), con il nuovo progetto "Food". Paolo Fresu, uno dei musicisti nazionali più richiesti e conosciuti al mondo fa del lirismo il suo marchio inconfondibile. Un bagaglio espressivo sconfinato nel quale non poteva mancare l’impronta della terra d’origine, la Sardegna.

A chiudere il ciclo dei grandi concerti di tromba dedicati al cinquantesimo anniversario del Festival sarà, giovedì 6 luglio, il grande Enrico Rava, al flicorno, accompagnato dal trio del pianista Alessandro Lanzoni, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria. Rava è senza dubbio il jazzista italiano più noto a livello mondiale, e non solo al pubblico del jazz. Ancona Jazz l’ha ospitato per la prima volta nel 1983 e l’ultima nello splendido concerto con Tomasz Stanko nel 2017. Chi intende ascoltare tutti e quattro i concerti può abbonarsi (55 euro; ridotto 45 euro). I biglietti per i concerti di Fabrizio Bosso, Colours Jazz Orchestra ed Enrico Rava costano 15 euro (ridotto 13 euro); per Paolo Fresu & Omar Sosa 20 euro (ridotto 17 euro).

Prevendita biglietti alla Casa Musicale in corso Stamira 68, nei punti vendita del circuito Vivaticket e online su Vivaticket.com. Al costo di biglietti e abbonamento va aggiunto il diritto di prevendita. La sera del concerto la biglietteria alla Mole sarà aperta dalle ore 20. In caso di pioggia i concerti si terranno al cinema teatro Italia in corso Carlo Alberto.