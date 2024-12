Università popolare per ’Una vita sana’

L’Università Popolare di Fabriano nell’ambito delle lezioni annuali organizza un ciclo di incontri per gli iscritti sul tema del "Segreto per una vita attiva e sana" per promuovere attività fisica e salute. L’unità complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione rappresentata dal dottor Luca Belli, nutrizionista, e la struttura "Cuore Salus" di Fabriano, con sede operativa al monastero di San Silvestro Abate rappresentata dal dottore in Scienze motorie e Chinesiologo Floriano Rossolini, parteciperanno ad un ciclo di 3 incontri dedicati alla prevenzione e alla promozione di stili di vita attivi. L’iniziativa, patrocinata dall’Ast Ancona, rientra nell’ambito delle attività del Piano integrato locale Ast Ancona Programma PP2 ComuNITÀ ATTIVE e mira a sensibilizzare ed informare i partecipanti sui benefici di una vita attiva e di un’alimentazione equilibrata, fondamentali per mantenere un buon livello di salute e benessere. L’evento vedrà la partecipazione di esperti in nutrizione e attività fisica, pronti a condividere consigli e strategie pratiche. Saranno anche presentate diverse attività fisiche adattate alle esigenze e alle capacità dei partecipanti fornendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita.