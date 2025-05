Uno spazio inutilizzato in zona Prato sarà messo a disposizione dei cittadini

Ha preso avvio effettivo in questi giorni "Cara Città", un progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale che coinvolge il quartiere Prato e le aree limitrofe di Minonna e Smia. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme a una rete di associazioni culturali attive sul territorio: Sineglossa, Arci Jesi-Fabriano, Kar Movimenti Creativi, Ratatà, Acca Academy, Casa delle Culture e Circolo Ferretti, e resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariverona.

"Cara Città" attiverà uno spazio urbano oggi inutilizzato, situato in via Urbani 19, attraverso un processo partecipativo che mette al centro abitanti e creativi per co-programmare attività culturali e sociali. "Cara Città" è un progetto che nasce dal basso e si realizza grazie alla collaborazione virtuosa tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza attiva.

"Come assessorato alla Cultura - racconta Luca Brecciaroli - abbiamo risposto nel giugno 2024 all’invito di Sineglossa e Arci Jesi-Fabriano a immaginare un percorso partecipativo che consentisse agli abitanti costruire assieme un nuovo senso di appartenenza al territorio. Con l’occasione del bando STeP 2024 pubblicato da Fondazione Cariverona, abbiamo costruito una proposta progettuale attorno alla rigenerazione urbana di uno spazio pubblico inutilizzato, che abitanti, giovani creativi, associazioni locali e Comitati di Quartiere potranno avere a disposizione per co-programmare eventi sociali e culturali".