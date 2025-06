Urta col mortorino un’auto e fugge. Minorenne rintracciato e denunciato

Denunciato alla Procura dei minori un 16enne che, dopo aver urtato con il proprio motorino un’auto, si sarebbere allontanato dal posto dell’incidente. È stata la Polizia locale a rintracciarlo e, una volta che è stato sentito insieme ai genitori, avrebbe ammesso le responsabilità. La denuncia è scattata in quanto la donna alla guida della vettura si è presentata al pronto soccorso e, dopo le visite, è stata giudicata guaribile in pochi giorni. L’incidente risale alle 13 di venerdì, all’incrocio tra le vie Rossini e San Francesco. Il giovane era uscito da scuola e stava tornando a casa, in un comune della Vallesina, quando si è scontrato con un’utilitaria condotta da una 60enne di Jesi. Incidente che sembrava senza conseguenze per le persone. Il giovane, forse impaurito, se ne sarebbe però andato senza constatare i danni. La donna ha chiamato la Locale, che ha rintracciato il ragazzo. Il Comando raccomanda di "fermarsi nel caso si rimanga coinvolti in un incidente stradale, proprio perché nel caso di ferite, anche lievissime, l’allontanamento fa scattare immediatamente la segnalazione all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso."