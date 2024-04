"Vallesina manifatturiera, onorati degli 80 anni di Confindustria"

"La Vallesina è la zona della provincia di Ancona con il maggior numero di Comuni (20 Comuni contro i 10 del Senigalliese, i 7 della zona di Osimo, i 6 dell’Anconetano e i 4 del fabrianese); sono 841 le unità manifatturiere insediate sul territorio con quasi 11mila occupati. E siamo molto onorati di essere il primo territorio ad ospitare gli eventi per l’Ottantesimo di Confindustria Ancona e inaugurare questo percorso". Così Veruska Anacleti, presidente del Comitato territoriale della Vallesina di Confindustria Ancona ieri all’interno della mostra della Fondazione Cardinaletti, nell’annunciare le iniziative in calendario nei prossimi giorni. Acanto a lei il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini a evidenziare le difficoltà delle imprese oggi e il "problema della fuga di cervelli non solo all’estero e della denatalità che lascia le aziende in difficoltà nel trovare personale specializzato". "L’evento di punta della tappa di Jesi – aggiunge Anacleti - sarà il convegno Credito e imprese: sfide e prospettive che si terrà al Teatro Pergolesi venerdì prossimo (ore 17,30). Si è scelto il tema del credito per questo comprensorio per gli evidenti trascorsi che hanno colpito questo territorio negli ultimi anni, con l’obiettivo di capire, grazie al contributo degli imprenditori e delle principali realtà nazionali che operano sul credito, quali saranno le linee strategiche di sviluppo per il futuro rapporto fra le imprese e gli istituti di credito. Noi aziende oggi siamo spesso numeri per il sistema creditizio e forse dal punto di vista umano andrebbe fatto qualcosa". Ricco il parterre di relatori oltre al governatore Francesco Acquaroli, interverranno Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Veronica De Romanis Economista, docente di Economia europea alla Luiss Guido Carli e la Stanford University, Stefano Vittorio Kuhn ai vertici di Bper Banca, Francesco Minotti, Ade di Mediocredito Centrale e Alberto Rossi Presidente Frittelli Maritime Group. Grazie alla presidente dei Giovani Imprenditori Giulia Fanesi sono poi previste due iniziative dedicate ai giovani: la prima stamattina al Liceo Vittorio Emanuele II, dove quattro giovani imprenditori racconteranno agli studenti le loro esperienze. La seconda venerdì alle 15 nei locali della mostra lungo corso Matteotti, per parlare di educazione finanziaria".

Sara Ferreri