Valleverde, la missione export: "Più spazio nei mercati esteri"

RIVA DEL GARDA (Trento)

I calzaturieri sono da tempo impegnati a fronteggiare le conseguenze generate da un quadro geopolitico che si fa sempre più complesso. La difficile situazione nel mar Rosso, per giunta, sta facendo aumentare i costi di trasporto delle merci e le ripercussioni arrivano dritte al cuore del distretto calzaturiero dell’Emilia-Romagna, per la precisione a Fusignano, dove ha l’headquarter una delle più importanti realtà calzaturiere italiane, Valleverde. "Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione nel mar Rosso, dove gli attacchi delle milizie Houti costringono le navi commerciali a non passare per il canale di Suez, ma a circumnavigare l’Africa – dice Paolo Silvagni, manager della Valleverde, a Riva del Garda, dove da ieri ha aperto i battenti una delle rassegne calzaturiere più importanti al mondo, Expo Riva Schuh –. Questa situazione genera squilibri nelle catene di trasporto delle merci a livello globale con il conseguente aumento dei costi. Esortiamo il governo italiano e l’Unione europea a fare quanto necessario per garantire gli interessi commerciali degli italiani e degli europei nel Mediterraneo e nel mar Rosso". Expo Riva Schuh è la prima fiera delle calzature dell’anno, che cosa vi aspettate?

"Ci aspettiamo la visita dei nostri clienti, sia italiani che stranieri, provenienti principalmente dall’Europa del nord e dal bacino del Mediterraneo". D’altronde, lo sviluppo sui mercati esteri caratterizza la vostra strategia aziendale.

"Innanzitutto stiamo acquisendo nuove e importanti fette di mercato in Italia. La nostra struttura retail è composta da oltre 1.200 punti vendita nel Paese. Nel contempo, però, vogliamo svilupparci anche all’estero. Attualmente Valleverde è presente nell’Europa del nord e poi in maniera particolare anche nella Svizzera e in Grecia". Quanto incidono le esportazioni sul volume d’affari complessivo dell’azienda?

"La quota delle esportazioni incide per il 20% sul fatturato complessivo dell’azienda. Intendiamo comunque proseguire l’attuazione del nostro programma di internazionalizzazione con l’obiettivo di conquistare sempre nuovi mercati oltre i confini nazionali".

Valleverde basa la sua strategia anche sulla ricerca e sullo sviluppo?

"La nostra azienda è particolarmente impegnata a caratterizzare la produzione con degli importanti elementi innovativi grazie al supporto dello sviluppo tecnologico. Anche nella nuova collezione che presentiamo qui in fiera le novità riguardano la leggerezza e la flessibilità delle suole e la morbidezza dei plantari, grazie al brevetto Softsystem, di nostra proprietà. È il nuovissimo plantare anatomico composto da uno scafo di gomma e sughero. La parte centrale anatomica in polietere elasticamente comprimibile, soffice, si adatta alla pianta del piede".

Perché partecipate a Expo Riva Schuh?

"Riva del Garda è una delle fiere internazionali più importanti. È quindi impossibile non partecipare a Expo Riva Schuh e la nostra azienda rappresenta una presenza storica nell’ambito della rassegna. Considerando la validità della rassegna a livello mondiale, è praticamente impossibile per un’azienda come la nostra non essere presente".