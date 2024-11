"Valorizzare il porto turistico"

Sono uno studente internazionale di origine libanese e frequento il quarto anno di Medicina e Chirurgia. Sono arrivato ad Ancona nell’agosto del 2021 e, inizialmente, la città offriva davvero poco per noi universitari. Tuttavia, oggi si percepisce un cambiamento radicale. Per la prima volta, noi studenti ci sentiamo realmente considerati e valorizzati. Negli ultimi tempi abbiamo notato un grande impegno da parte delle istituzioni, del Comune e delle associazioni studentesche per rendere Ancona una città sempre più accogliente e stimolante per la comunità universitaria. Tuttavia, essendo un approccio ancora recente, ci sono aspetti che noi studenti riteniamo fondamentali e che necessitano di ulteriori miglioramenti, tra questi, il trasporto pubblico. Un’altra area da valorizzare è il porto turistico.