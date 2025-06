Vandali e spaccio, una task force nei parchi

Spaccio e atti vandalici, task force nei parchi della città. Proseguono senza sosta i controlli da parte degli agenti di polizia del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice Questore Mabj Bosco. Fino all’ultimo giorno di scuola gli accertamenti hanno interessato i parchi nelle prime ore della mattinata per arginare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Controlli per disincentivare i vandali che in più occasioni hanno danneggiato le attrezzature presenti nei parchi, le stesse per cui l’Amministrazione ha previsto una spesa di circa 100 milioni di euro.

Riflettori da tempo accesi sui giardini di Anna Frank, a poca distanza dal Campus scolastico, gli stessi dove i residenti in più occasioni hanno denunciato anche bivacchi notturni. I controlli hanno interessato anche il parco della Pace, in più occasioni preso di mira dai vandali, ma anche luogo dove spesso stazionano, soprattutto in orari notturni, pusher e tossicodipendenti. Sono diversi i luoghi attenzionati dalle forze dell’ordine: da sempre ci sono i giardini Morandi, l’oasi verde a due passi dalla Rotonda a Mare, ma anche a ridosso della stazione ferroviaria dove in passato si sono verificati spiacevoli episodi.

Nell’elenco ci sono anche i giardini Palazzesi, che in estate diventano location di eventi mentre in inverno sono frequentati da giovanissimi. Controlli continui anche nel parco a ridosso di via Umberto Giordano, dove in passato si sono verificati borseggi ai danni di anziani, ma anche sequestri di sostanza stupefacente che più volte è stata trovata abbandonata nel parco. Non solo sostanze stupefacenti, ma tolleranza zero per chi somministra alcolici a minori.

La problematica è stata sollevata ieri in consiglio comunale, dove l’opposizione ha evidenziato la presenza di un evento, dedicato al Gin, in programma il 28 giugno alla Rotonda a Mare. A preoccupare la consigliera del Pd Margherita Angeletti, il prezzo popolare dell’evento (7 euro). Il sindaco ha specificato che si tratta di un evento privato e che si tratta di assaggi. "Si tratta di un evento diseducativo nei confronti dei giovani" ha specificato l’Angeletti.

Il Gin Festival, in programma in città, è organizzato nella stessa data in cui in piazza Garibaldi è in programma l’Rds Summer Festival, una serata di concerti gratuiti (su prenotazione), che vedrà sul palco numerosi protagonisti del panorama della musica italiana. I primi due ospiti annunciati, sono Alessandra Amoroso e Serena Brancale, protagoniste di una hit estiva tra le più trasmesse negli ultimi giorni.