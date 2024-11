Vandali in azione in pieno centro: distrutto il parabrezza di un’auto

"Mio figlio ieri sera faceva servizio guardia medica al centro di Osimo dalle 20 alle 8. Quando è uscito dal servizio ha trovato la sua macchina ferma al parcheggio di guardia medica in questi condizioni. Visto che quella sera in piazza c’era una festa con tanta gente, se qualcuno ha visto qualcosa, sarebbe di grande aiuto". E’ il grido di una mamma, sconvolta, dopo che il figlio ha trovato il parabrezza distrutto in pieno centro. Forse una sassata ha lasciato un buco nella parte centrale. Non sarebbe stato l’unico atto vandalico perché con ogni probabilità si tratta di tale. Due motorini sarebbero stati ritrovati graffiati nella parte laterale. In centro da tempo chiedono più controlli da parte della polizia municipale contro vandali che non hanno di certo a cuore il patrimonio pubblico nonché le proprietà private. La zona comunque è coperta da telecamere che, dopo la denuncia sporta, dovrebbero essere visionate e potrebbero aver inquadrato la mano dell’autore che a oggi resta ignoto. Proprio lì vicino qualche giorno fa vandali hanno estirpato piante e fiori dalle nuove fioriere poste dalla Osimo servizi scatenando l’indignazione generale.

"Danneggiamento dei bagni pubblici e del verde, scritte e graffiti sull’impianto di risalita ed atti vandalici sui parcometri sono soltanto alcuni degli accadimenti che spesso si verificano ai danni di beni finanziati con le tasse dei cittadini osimani – ribadiscono dal cda -. Non si tratta di una questione di sicurezza né di una problematica sociale ma di semplice educazione e rispetto della collettività, troppo spesso dimenticate".