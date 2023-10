"Vannacci presenta il suo libro a Filottrano: il generale a Villa Gentiloni"

Il generale Roberto Vannacci sarà ospite del sarto Luca Paolorossi a Villa Gentiloni a Filottrano, prima occasione ufficiale nelle Marche.

Vasta visibilità ha ottenuto il generale in seguito alla pubblicazione, nell’agosto scorso, del suo libro "Il mondo al contrario" che per i contenuti espressi l’ha portato al centro di una considerevole attenzione mediatica seguita da numerose polemiche per la natura dei contenuti del libro.

Proprio quelle polemiche scaturite dalla pubblicazione del libro di Vannacci hanno avuto un’eco anche nella stampa di diversi Paesi europei.

Il libro è salito al primo posto dei più venduti in Italia nella settimana dal 14 al 20 agosto.

Il volume sarà presentato proprio il 26 settembre alle ore 18 in un appuntamento condotto da Maurizio Socci alla presenza ovviamente dell’autore. Modera la serata il professor Adolfo Morganti. Interverrà anche Andrea Aquili dell’associazione "La vecchia caserma".

L’appuntamento, privato, rientra nell’ambito dei "Salotti popolari a Villa Gentiloni", è programmato alle 20.30. Seguirà poi il buffet.