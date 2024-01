Varchi della ztl, sanzioni record nel 2023

In calo gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale in città, stabili quelli con feriti, ma l’anno scorso gli agenti della polizia locale ne hanno registrato anche uno mortale (nessuno nell’anno precedente). Erano 308 nel 2022 e sono stati 299 nel 2023, quelli con feriti 95, scesi a 93 l’anno scorso. Aumentano le sanzioni per uso del telefonino alla guida ed è record per quelle comminate dagli occhi elettronici che sorvegliano le ztl del centro, secondo quanto emerge dai dati forniti in occasione della ricorrenza della festa del corpo per il patrono San Sebastiano. Sono state accertate 3.775 sanzioni per passaggi irregolari tramite varchi elettronici l’anno scorso, mentre nel 2022 erano 3.643. Erano 3.268 le infrazioni di questo tipo nel 2021, quando però a fare salire quel numero erano stati i dispositivi posti a sorvegliare il passaggio con il rosso in viale della Vittoria: erano state 1.371 nel 2021 le infrazioni accertate per passaggio con luce semaforica accesa. Un numero record, quindi, quello dello scorso anno. Gli agenti e ufficiali di polizia locale coordinati dal comandante Cristian Lupidi hanno percorso 75.137 chilometri, rimosso 91 veicoli e sequestrato 127 mezzi. Nel 2023 sono state accertate 11.581 infrazioni al codice della strada e 220 violazioni amministrative (diverse dal Codice della strada). Le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente di guida (omesso uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida) sono state 564 per un totale di 2.470 punti. Erano 422 per un totale di 1.950 punti decurtati l’anno precedente. I controlli edilizi e relativi all’occupazione di suolo pubblico hanno fruttato 12 verbali amministrativi e otto di natura penale con denuncia dei responsabili dell’abuso. Sono stati 450 i sopralluoghi in materia ambientale (aria, rifiuti e rumori), che hanno comportato 176 sanzioni per il non corretto conferimento in materia di rifiuti e deferimenti per emissioni odorigene moleste. Ben 160 i sopralluoghi per il rispetto del benessere animale, compresi allevamenti, con 88 sanzioni amministrative accertate, oltre a due denunce per maltrattamento di animali e abbandono di cuccioli. Eseguita anche un’ordinanza a carico della proprietaria di un cane mordace. Tra le numerose denunce spicca quella per il porto di proiettile di pistola, con una perquisizione domiciliare. Sul fronte dei controlli commerciali sono stati emessi 83 verbali di violazione amministrativa. Gli oggetti trovati e riconsegnati all’ufficio sono stati 45, di cui dieci poi restituiti ai proprietari.