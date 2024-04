Variazione di bilancio, slitta tutto a maggio: "Servono più risorse"

Il vicesindaco, nonché assessore al bilancio, Giovanni Zinni, sposta a metà maggio le lancette della seconda variazione di bilancio del 2024. Annunciata per questo mese, col passaggio decisivo in consiglio fissato per la seduta del 24 aprile, la manovra dovrà attendere circa un mese: "Dovremo reperire altre risorse da investire in questo assestamento che richiede più fondi. Confermo che l’ammontare sarà superiore a quanto inizialmente ipotizzato" spiega l’assessore Zinni. Una manovra che partiva già da una quota superiore rispetto alla prima (900mila euro) per cui si ipotizzava sopra il milione di euro, ma a questo punto si dovrebbe salire ulteriormente. Resta il pensiero per le spiagge che dopo i primi 100mila euro messi in cascina a marzo ha bisogno di almeno altri 100-120mila euro visto l’anticipo di stagione balneare partito addirittura a Pasqua. Serviranno poi soldi freschi per il turismo, per il Tpd di Conerobus e altro. Intanto l’amministrazione ha cambiato uno dei componenti della Commissione che dovrà giudicare le 36 proposte arrivate dalle associazioni culturali per le risorse previste. Esce dalla Commissione Raimondo Arcolai (Amat), incompatibile, entra Monica Mancini Cilla.