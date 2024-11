Vela, un doppio ko

Doppia sconfitta per la Vela Nuoto Ancona di pallanuoto, è stato proprio un sabato nero: le ragazze di serie A1 hanno perso 11-14 in casa contro il Bogliasco, i ragazzi di A2 sono andati ko a Lodi contro il Piacenza 12-11. Quinta sconfitta consecutiva per le donne in un’A1 a dir poco proibitiva, ma terza sconfitta anche per la maschile di A2, partita decisamente con il piede sbagliato in questo campionato, ma sicuramente con i mezzi per potersi rifare. Alle doriche di coach Milko Pace non è bastata una seconda metà partita in lenta risalita per centrare i primi punti di questo campionato: alla piscina del Passetto è stato il Bogliasco di coach Sinatra a passare all’incasso, alla fine le liguri si sono imposte proprio grazie ai due primi tempi in cui hanno trovato il bersaglio a ripetizione. Per la maschile di coach Marco Risso una sconfitta di misura al termine di una partita combattutissima in cui gli anconetani sono partiti con il freno a mano tirato, per scatenarsi nell’ultimo tempo in cui si sono imposti per 6-3 realizzando più reti di quelle messe a segno in tutti gli altri tempi. Una vana rimonta, però, perché ormai il Piacenza aveva preso il largo con un margine che gli ha concesso di condurre in porto il successo. Dorici sconfitti a Lavagna per due reti, in casa contro la corazzata Chiavari ancora per due reti, e a Piacenza per un solo gol di scarto. Sabato prossimo al Passetto arriva il Metanopoli Milano.

g.p.