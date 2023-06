Vende sigarette a un minore Licenza sospesa al tabacchi

C’era spesso un grande via vai di ragazzini in una tabaccheria di Torrette, vicino alla scuola superiore Volterra-Elia, proprio a ridosso dell’orario di ingresso nelle aule, così la guardia di finanza ci ha voluto vedere chiaro. Il 6 giugno scorso, c’era ancora la scuola in corso, i baschi verdi si sono appostati fuori dall’attività per osservare. Era mattina presto, nemmeno le 8. Quando hanno visto uscire uno studente, con il viso pulito e palesemente minorenne, lo hanno fermato per un controllo. In mano aveva ancora il pacchetto di tabacco appena acquistato per farsi le sigarette fai da te. Era preoccupato ma ha risposto alle domande dei finanzieri che gli hanno chiesto se aveva acquistato il tabacco dentro la tabaccheria dove lo hanno visto uscire. Ha detto subito di sì. Il ragazzino ha 16 anni e le fiamme gialle sono entrate nella tabaccheria e si sono presentati al titolare. Non aveva chiesto il documento al cliente, per accertarsi che fosse maggiorenne e che quindi poteva vendergli il tabacco. Per il commerciante è scattata la sanzione, quella che va da 500 a 3mila euro oltre alla segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la sospensione della licenza per 15 giorni. In caso di recidiva, se lo farà di nuovo, rischia la revoca della licenza e una multa fino a 8mila euro. Il minore è stato invece lasciato andare a scuola. Acquistare non è reato e non è stata avvisata nemmeno la famiglia. Per garantire il rispetto della vendita dei tabacchi la guardia di finanza ha intensificato i controlli.