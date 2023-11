Vende sul web ma viene truffato

Mette in vendita due dispositivi power line per auto al prezzo di 90 euro ma viene truffato per 500 euro: la polizia trova il responsabile e lo denuncia. Lunedì, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero un 18enne veneziano per il reato di truffa. Tutto è iniziato il 24 ottobre scorso quando un cittadino bulgaro di 30 anni, residente in zona, si è rivolto al commissariato. Dopo aver pubblicato un annuncio sul sito auto usate, riguardante la vendita di due dispositivi cosiddetti power-line al prezzo di 90 euro, lo stesso giorno il 30enne è stato contattato da un uomo che si diceva interessato all’acquisto. A suo dire per ricevere il pagamento della merce, il venditore si sarebbe dovuto recare in un ufficio postale di Jesi. Così il 23 ottobre la vittima si è recata all’ufficio postale e in particolare allo sportello bancomat. Qui, una volta inserita la sua carta, anziché ricevere accrediti ha effettuato 2 ricariche su una carta Postepay evolution in favore del compratore, per 500 euro. Gli accertamenti investigativi esperiti nell’immediatezza, hanno consentito di risalire all’identità dell’intestatario del conto, un cittadino veneziano. I poliziotti hanno così proceduto alla denuncia per truffa.