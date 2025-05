Verso i campionati universitari: ecco 4mila studenti da tutta Italia

È cominciata la settimana di avvicinamento ai Campionati Nazionali Universitari 2025, che da sabato 24 maggio a domenica 1° giugno porteranno ad Ancona quasi 4mila studenti-atleti da oltre 50 atenei italiani. L’evento coinvolgerà la città per nove giorni, tra sport, cultura, inclusione e partecipazione giovanile.

Saranno 25 le discipline sportive in programma, di cui 16 ufficiali riconosciute dal Centro Universitario Sportivo Italiano (FederCUSI) e 9 opzionali selezionate dal comitato organizzatore. Le competizioni si svolgeranno all’interno degli impianti sportivi della città. Durante la manifestazione saranno assegnate circa 450 medaglie, che premieranno le eccellenze italiane dello sport universitario, molte delle quali militano già in campionati nazionali e internazionali. Le discipline in gara: calcio a 11, calcio a 5, pallavolo maschile e femminile, pallacanestro, atletica leggera, judo, karate, lotta, rugby a 7, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a volo, padel, beach volley, basket 3 vs 3, scacchi, gimkana western, monta da lavoro tradizionale, corsa su strada, arrampicata.