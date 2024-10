Verso il trasferimento del Salesi. Un nuovo parcheggio da 1500 posti: "Così Torrette potrà respirare"

Un parcheggio da 1.500 posti per sostenere il trasferimento del presidio materno-infantile ‘Salesi’ all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette. C’è l’accordo, firma in calce, per il via della procedura. Si è svolta ieri in Regione, presieduta dall’assessore regionale all’edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli, la conferenza di servizi preliminare a cui hanno partecipato il Comune di Ancona, rappresentato dall’assessore all’urbanistica Angelo Eliantonio, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, Armando Gozzini, e l’architetto Sergio Bugatti, dirigente della Provincia di Ancona: "Mettiamo a terra un altro grande investimento pari a 7 milioni di euro per il nuovo parcheggio dell’ospedale di Torrette _ ha detto ieri Baldelli a margine della sigla sull’accordo _. Un ‘cantiere nel cantiere’ per realizzare un’opera che viaggia in parallelo al nuovo ospedale pediatrico ‘Salesi’. Saranno realizzati circa 1.500 nuovi stalli facendo respirare l’ospedale liberandolo dalla sosta selvaggia e migliorando l’accessibilità del presidio per utenti, familiari dei pazienti e personale della struttura. Un’opera indispensabile non solo per l’Ospedale Regionale, ma per tutta la città di Ancona e quanti frequentano il più importante ospedale delle Marche. Un accordo che apre la strada a una nuova opera strategica nel segno della filiera istituzionale". Il parcheggio verrà realizzato sul terreno di quasi 6 ettari a monte del cantiere della struttura del nuovo ‘Salesi’ e si estenderà fino ai confini dell’area oggetto dell’intervento di realizzazione dell’Ultimo Miglio. Previsto un parking riservato agli utenti e uno dedicato al personale per circa 1.500 posti. Grande soddisfazione per la firma dell’accordo di programma con Regione, Comune e Provincia è stata espressa dal Dg di Torrette: "È l’inizio di nuova prospettiva dell’azienda Ospedaliera Universitaria – ha sottolineato Gozzini - che con il nuovo Salesi avrà gli accessi rinnovati e i nuovi parcheggi per un decongestionamento per tutta l’area intorno a Torrette". Gli enti coinvolti hanno espresso consenso unanime allo schema di accordo, sancendo così l’avvio della procedura per la variante urbanistica: "Un accordo importante per l’ospedale regionale e per uno dei quartieri più popolosi della città che da anni subisce flussi veicolari e di mezzi pesanti ormai insostenibili" è stato il commento di Angelo Eliantonio.