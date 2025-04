Verso la Pasqua, Claudia Koll ospite della sala parrocchiale per raccontare la sua vita

Dall’ormai lontano 1978, alle pendici del colle di Loreto, nella frazione di Villa Musone, la sera del Venerdì Santo è caratterizzata dalla sacra rappresentazione della Passione vivente. In preparazione a quella sera, domani sarà ospite nel salone parrocchiale alle 21 Claudia Koll in "Qualcosa di me – dialogo con un’amica", moderatore Mario Serenelli. Già si respira aria di Pasqua nel quartiere della rappresentazione candidata a patrimonio Unesco. Quest’anno i quadri per le stazioni della Via Crucis sono eseguiti all’uncinetto dalle donne dell’associazione "Non ti lascio solo". La sera della rappresentazione sarà testimone del calvario dell’umanità don Gino Rigoldi già cappellano del carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano e creatore della "Fondazione don Gino Rigoldi."

La Santa Casa dopodomani prepara poi la domenica delle palme con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo in piazza dalle 10 e solenne ingresso per la santa messa, dando il via così alla settimana di Pasqua.