Via D’Ancona, luce in fondo al tunnel

In tanti si chiedono quando termineranno i lavori su via d’Ancona a San Biagio a seguito della frana post alluvione del 18 settembre. Nel novembre scorso era stato dato l’assenso ai lavori dell’Astea per la sistemazione della frana: i lavori, interrotti bruscamente non appena iniziati per vari problemi tecnici e burocratici, sono potuti proseguire e sarebbero dovuti durare almeno 40 giorni.

Tante le ripercussioni da allora sul traffico, esteso con lunghissime code per tutta via Ancona dall’Aspio a San Biagio, già gravate dalla viabilità intensa non solo nelle ore di picchio. Tra diversi episodi di maltempo e festività natalizie, il tempo scorre ma la speranza che il cantiere possa chiudere al più presto si è riaccesa dopo la comunicazione della Osimo Servizi che afferma: "Siamo vicini al termine dei lavori sulla statale tra San Biagio e Aspio".

Diversi sono i punti critici a Osimo per quanto riguarda la viabilità. Ci sono due strade ad esempio da bollino nero, via Sbrozzola (riaperta dopo le varie chiusure dovute ai danni da maltempo) e via Marco Polo. Entrambe già dall’inizio dell’anno si sono fatte teatro di diversi incidenti stradali, tutti fortunatamente non gravi. L’ultimo l’altro ieri pomeriggio in via Polo dove è rimasto coinvolto un ragazzino in moto.