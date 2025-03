"Via Pontelungo ora è invivibile"

Giovanna Burattini lavora al bar del Pinocchio e le sa davvero tutte: "Sostanzialmente il problema del Pinocchio è uno solo: la viabilità. Via Pontelungo è invivibile, le auto vanno troppo veloci, non c’è un rialzamento per l’attraversamento pedonale e non ci sono dei dissuasori di velocità. Tutti i santi giorni c’è un incidente, o un tamponamento, o vanno a sbattere tra via Maggini e via della Montagnola, oppure all’incrocio, quando scendono gli autobus, perché il semaforo rosso praticamente è invisibile. Risolto questo sarebbe risolto tutto. Mai visto una strada in cui si dà la precedenza a sinistra, invece chi viene da via Maggini dà la precedenza al contrario".