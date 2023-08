"Via San Valentino in condizioni pietose Ma dal Comune nessun intervento"

"Dal temporale del 5 agosto via San Valentino a Santo Stefano di Osimo è ridotta in condizioni pietose. I cittadini hanno inviato numerose segnalazioni al Comune, che ancora non è intervenuto". A lamentarlo è il gruppo delle Liste civiche all’opposizione. "Sono stati addirittura i residenti a sistemare come potevano i danni peggiori per rendere transitabile la via per i turisti che soggiornano nelle strutture vicine – continuano –. Cosa sta spettando l’amministrazione a rimediare ai danni del maltempo?"