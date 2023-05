Via XXIX Settembre: a tutto c’è un limite

Caro Carlino, è proprio vero che non c’è pace per via XXIX Settembre. Sembra che in quella che dovrebbe essere la passeggiata ‘elegante’ tra il centro storico e la Mole Vanvitelliana i lavori non debbano finire mai. Ora nel mirino c’è la nuova pavimentazione bicolore: grigia con una fila di mattonelle bianche che corre in mezzo, in modo asimmetrico. E’ un colpo in un occhio, assolutamente antiestetico. Ma perché in questa città non riusciamo a fare una cosa fatta bene fino in fondo?

Katia L., Ancona